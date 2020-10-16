Durdurulan araçtan 15 kaçak göçmen çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine 34 FE 4229 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; en fazla 5 kişinin sığabileceği değerlendirilen arka tarafta 11'i Suriye ve 4'ü Mısır uyruklu olmak üzere 15 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirtilen kaçak göçmenlerin taşındığı aracın sürücüsü E.S. ise gözaltına alındı.