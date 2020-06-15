15.06.2020 - 14:17 |
Duruşmalar başladı! Adliye girişinde uzun kuyruklar oluştu
Son dakika haberi... Corona virüs tedbirleri kapsamında 15 Haziran’a kadar yargıda acil işlerin dışında duruşmalara ara verilmesinin ardından dün adliyelerde eski çalışma sistemine dönüldü. Dün duruşmaların başlamasıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’nın C giriş kapısı önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
ELİF ALTIN / İstanbul
Girişte her vatandaşa ateş ölçümü yapılarak içeriye sırayla alım yapıldı. Bazı vatandaşlar yağmurunda yamasıyla birlikte duruma tepki gösterdi.
Antalya'nın dünyaca ünlü plajında yeni normal tedbirleriAntalya’da falez plajları, korona virüs salgınının getirdiği yeni normal dönemin tedbirleriyle açıldı. Falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlara maskesiz kimse alınmazken, plaja gelen herkesin ateşi ölçülüyor ve antiseptiklerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor.