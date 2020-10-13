Dut ağacını budarken feci şekilde can verdi!

İlçenin Perşembe beldesi Madenler köyünde yaşayan 75 yaşındaki Sami Yaprak, evinin önündeki dut ağacını budamak için ağaca çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören ailesi yanına koştuğu sırada cansız şekilde yattığını görünce 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sami Yaprak'ın öldüğü belirtildi. Yaşlı adam otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.