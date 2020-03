‘Duvarları boyamaya başladık’

Uğur Gülcemal sigortacı, eşi Filiz Gülcemal ise yoğun bakım hemşiresi. Uğur Gülcemal, salgın nedeniyle iki haftadır evden çalışıyor, aynı zamanda üç çocuğun bütün bakımı ve ev işlerini yapıyor. Günün 24 saatini çocuklarıyla geçiren Gülcemal, evde vakitlerini nasıl geçirdiğini Milliyet’e anlattı: “12, 9 ve 2.5 yaşında üç çocuğum var. Her sabah istisnasız 07.00’da uyanıyorum eşimi işe gönderiyorum. 09.00’da da kızımı ve oğlumu uyandırıyorum. Kahvaltı yaptıktan sonra Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) ders takiplerini yaparken ben de evde yapılacak işler varsa onlarla uğraşıyorum. Her gün birlikte kitap okuyoruz, oyunlar oynuyoruz. Küçük kızım 2.5 yaşında olduğu için favori oyunumuz saklambaç. Bir de çocuklara farklı etkinlik olsun diye altı boyama tepsisi aldım. Onları boyamayı bitirdik. Evde boyayabileceğimiz her şeyi boyadık. Baktık bir şey kalmadı, şimdi de evin duvarlarını boyamaya başladık. Bu da bizim için ayrı bir eğlence oldu. Bu gidişle evin bütün duvarlarını boyayacağız gibime geliyor.”

Anne hemşire ve çalışıyor

Uğur Gülcemal, eşi Filiz’le akşamdan akşama görüşme şansları olduğunu söylüyor: “O çalışıyor. İşi bittikten sonra bilinçli olarak bir saat eve geç geliyor, nedeni de tam anlamıyla dezenfekte olmak. Eve geldiğinde de kapıyı biz açmıyoruz. Kendisi açıyor ve direkt banyoya giriyor ve eve girdikten en az 20 dakika hiçbirimizi görmüyor. Dünyanın genel durumu ve eşimin mesleği bu süreci stresli geçirmemize neden oluyor. Ancak bu durumu mümkün olduğunca çocuklarımıza belli etmemeye çalışıyoruz.”