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29.03.2020 - 13:34 | | DHA

Düzce'de 159 kişi daha yurda yerleştirildi!

Düzce’de, yurt dışından gelen 159 kişi, corona virüs önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtta karantina altına alındı.

Düzce'de 159 kişi daha yurda yerleştirildi!

 İstanbul'a Katar’dan uçakla gelen 54 kişi ile Ukrayna’dan gemi ile gelen 105 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Düzce’ye getirildi. Düzce’ye gelen Türk vatandaşları Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Raziye Begüm Sultan Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanların kayıtları yapıldı. 159 kişi, corona virüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak.

 

Düzce’de, son gelenlerle birlikte 2 yurtta toplam 439 kişi karantinaya alındı.

 

 

Yer: İstanbul! 'Pes' dedirten görüntüCorona virüse karşı yetkililerden yapılan ‘Evde Kal’ ve ‘Sosyal Mesafe’ uyarısına aldırış etmeyen bazı vatandaşların, köprü altında kurulan seyyar satıcılardan adeta iç içe alışveriş yapması pes dedirtti.
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