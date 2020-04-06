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06.04.2020 - 16:43 | | AA

Düzce'de bir ilçe corona tedbirleri nedeniyle karantinaya alınacak!

Düzce Valiliği, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesinin gece yarısı itibarıyla karantinaya alınacağını bildirdi.

Düzce'de bir ilçe corona tedbirleri nedeniyle karantinaya alınacak!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha  Meclisinin Vali Zülkif Dağlı başkanlığında, gündemdeki konuları görüşmek üzere  bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda alınan karar gereği, Yığılca ilçe sınırlarından kara yolu  ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak il merkezine yapılacak tüm giriş  ve çıkışların saat 24.00'dan itibaren 15 günlük süreyle sınırlandırılmasına karar  verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstisnai durum olarak çalışma hayatı içinde yer alan yönetici,  çalışan ya da iş yeri sahiplerinin bu durumu ispatlayan ikamet belgesi, SGK kayıt  belgesi gibi belgelerini ibraz etmek şartıyla başta sağlık ve güvenlik olmak  üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların,  görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş-gidiş yapabilmesine, yukarıda  sayılanlar dışında yer almakla birlikte uygun görülmesi halinde il merkezinde  seyahat izin kurulundan ilçede ise kaymakamlıktan izin alınarak gidiş-geliş  yapmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kurulan  tüm açık ve kapalı pazar yerlerinin 15 gün süreyle kapatılmasına da karar  verildiği bildirildi.

 

 

 

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