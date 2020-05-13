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13.05.2020 - 11:09 | | DHA

Düzce'de Karaca Deresi'nde balık ölümleri gözlemlendi!

Düzce’de, Karaca Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ömer Cihangir, ölümlere oksijen eksikliğinin neden olabileceğini bildirerek, dereden numune aldı.

Düzce'de Karaca Deresi'nde balık ölümleri gözlemlendi!

Düzce Karahacımusa Mahallesi’nden geçen Karaca Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. 

Mahalleli, balık ölümlerini fark edince durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ömer Cihangir de bölgeye gelerek, ilk incelemede suda gözle görülen kirlilik olmadığını belirledi. Havaların aniden ısınmasından kaynaklı su debisinde yaşanan düşüşe bağlı oksijen eksikliğinden balık ölümleri yaşandığını tespit ederek, İl Müdürü Nurhan Kartal’a bilgi verdi. Balık ölümlerinin kesin sebebinin anlaşılması için dereden numune alındı.

Mahalle sakinlerinden Vedat Uyanık uzun yıllardır bölgede balık ölümlerine rastlamadığını ifade ederek, “Sanırım hava değişikliğinden olabilir. Sıcakların aniden bastırması sonucunda olabilir. Görünürde de çok fazla kirli değil, kimyevi madde karşımı da görünmüyor. Balıkların ölmesi su kirliliğinden değil gibi geliyor” dedi.

 

 

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