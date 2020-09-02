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02.09.2020 - 17:31 | | İHA

Düzce’de zehir tacirlerine operasyon! 4.5 kilo esrar ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4.5 kilogram esrar, 26 gram metamfetamin ve 15 gram sentetik kannobinoid ele geçirilirken, yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

Düzce’de zehir tacirlerine operasyon! 4.5 kilo esrar ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, Gümüşova ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıs yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 4 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Düzce’ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şahıs da, yapılan takip neticesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 12 parça halinde 26 gram metamfetamin maddesi ve 15 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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