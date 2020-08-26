DYK başvurusu nasıl yapılır? 2020 Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başvurusu e-kurs ile

Destekleme ve Yetiştirme kurları başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimini yayınladı. 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvuruları alındı ve ücretli öğretmen başvuruları eğitim müdürlüklerince onaylandı.

26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında ise öğrenci başvuruları alınacak.

31 Ağustos 2020 tarihinde kurs sınıfları oluşturulacak ve dersler başlayacak.

6 Haziran 2021 tarihinde kurslar tamamlanacak.

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