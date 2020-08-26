26.08.2020 - 10:29 |
DYK başvurusu nasıl yapılır? 2020 Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başvurusu e-kurs ile
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimine göre Destekleme ve Yetiştirme kursları başvuruları alınmaya başlıyor. DYK öğrenci başvuruları 26-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. DYK başvuruları e-kurs modülü üzerinden yapılıyor. İşte ayrıntılar...
Destekleme ve Yetiştirme kurları başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimini yayınladı. 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvuruları alındı ve ücretli öğretmen başvuruları eğitim müdürlüklerince onaylandı.
26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında ise öğrenci başvuruları alınacak.
31 Ağustos 2020 tarihinde kurs sınıfları oluşturulacak ve dersler başlayacak.
6 Haziran 2021 tarihinde kurslar tamamlanacak.
Çocuklarına ‘Babanızı aramaya gidiyorum’ deyip selde kaybolan eşini arıyorGiresun’da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Umut Cantürk'ü arama çalışmaları sürüyor. Cantürk'ün eşi Serap Cantürk, "Çocuklarıma her gün evden çıkarken ‘Babanızı aramaya gidiyorum’ diyorum. Bu çok acı" dedi.