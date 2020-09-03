E Beyanname Nedir, Ne İşe Yarar? E-Beyanname Nasıl Bilgisayara İndirilir Ve Kurulur?

Ticari faaliyet göstermekte olan kurum ve kuruluşların belirli dönemlerde hukuki olarak vermek zorunda oldukları resmi bir işlemdir. E- beyanname kullanılmasının en önemli sebeplerinden biri de zaman açısından sağladığı avantajdır.

E-Beyanname Nedir?

Ticari faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların fiziki anlamda vergi dairelerine iletmekle yükümlü olduğu evrakların aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortam yoluyla bildirilmesidir. Fiziki olarak vermiş olduğumuz beyanname ile e beyanname arasında hukuki açıdan herhangi bir fark yoktur.

E-Beyanname Ne İçin Kullanılır?

Genelde içerdiği kontrol mekanizması sayesinde hatalı beyanname oluşturma olasılığının önüne geçilmiş olmakta bu anlamda avantaj sağlamaktadır. Ayrıca daha önceki dönemlere ait olan beyanname bilgilerine hızlıca erişmenizi sağlamaktadır. Bu sebeple bir rapor oluşturulacağı zaman da fazlasıyla kolaylık sağlamaktadır.

E-Beyanname Nasıl Bilgisayara İndirilir ve Kurulur?

E-beyanname programını indirmeden önce, vergi dairesine başvurarak e beyanname verme konusunda yetki almak maksadıyla bir talep formu doldurulmalıdır. Bu talep formunu kişi tüzel kişilik ise kanuni temsilcisinin, gerçek kişi ise kendisinin yapması yeterli olacaktır.

Sonrasında, Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi, internet sitesinde bulunan beyanname düzenleme programlarından herhangi birini indirebilirsiniz. Bu programı indirmeden önce bilgisayarımızda olması gereken özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Bilgisayarımızın, 256 MB RAM ve Pentium-III işlemciye sahip olması ve Windows işletim sisteminin öncesinde kurulmuş olması gerekmektedir.

Bilgisayarımızda JRE 1.4. (Java Runtime Environment) programı kurulu olmalıdır.

Kurulum için takip edilmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir;

Gib resmi sitesinde yer alan ana sayfada yer alan, '' İnternet Vergi Dairesi, E-Beyanname, sonrasında ise ''Gerekli Programlar '' linklerine tıklanır.

Gelen ekrandan , ''Beyanname Düzenleme Programı Kurulumu '' yer almaktadır. Bu linke mouse sol tuşa basarak, Dosya Yükleme, ardından karşımıza çıkacak olan ekrandan ise, ''Çalıştır'' butonu yer almaktadır. Butona bastığımızda yükleme işlemi başlatılmış olur.

Böylelikle, gerekli dosyalar otomatik bir şekilde '' C:\ebyn'' dizini altına açılmış olur.

Program mutlaka bu dizin ile açılmalıdır.





