e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama... Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evde bakım maaşı lan binlerce kişi bu soruya cevap bulmaya çalışıyor. Engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla bakım yapan kişiye ödenen bu paranın 12 Mayıs itibarıyla yatıp yatmadığı kontrol edilmek isteniyor. İşte detaylar..

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

e-Devlet üzerinden evde Bakım aylığı ödemelerini sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama bölümünden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.