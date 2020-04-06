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06.04.2020 - 09:50 |

e-Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı! 1000 TL yardım parasını kimler alabilir?

Corona virüs salgınından dolayı ihtiyaç sahiplerine 1000 TL sosyal yardım parası veriliyor. Sosyal yardım parası ödemeleri başladı. 1000 TL yardım parasını vatandaşlar PTT'ye gitmeden evlerinden alabilecekler. e-Devlet üzerinden ise sosyal yardım parası sorgulanabiliyor. İşte e-Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı! Peki 1000 TL yardım parasını kimler alabilir?

e-Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı! 1000 TL yardım parasını kimler alabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık sosyal yardım parasını ödemeye başladı.1000 TL sosyal yardım parası PTT üzerinde alınıyordu. Corona virüs tedbirleri kapsamında yardım parası ödemeleri evlere yapılacak. Vatandaşlar ise ödemeleri nasıl sorgulayacağını araştırıyor. İşte e-Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖDEME TARİHLERİ

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde

SOSYAL YARDIM PARALARI EVLERE GÖTÜRÜLECEK

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemeleri 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacak

 

 

Marmaris'te kız çocuğuna komşularından balkonlardan sürpriz doğum günüMuğla'nın Marmaris ilçesinde, Pınar ve Ahmet Dinç?in kızı 6 yaşındaki Melek Dinç'e komşuları balkondan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Balkonlara çıkan komşular şarkılar söyleyerek kız çocuğunun doğum gününü kutladı.
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