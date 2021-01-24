e okul karne notları bakma ekranı: E-Okul takdir, teşekkür, karneye nereden bakılır?
e okul karne notları bakma ve takdir, teşekkür belgesi görüntüleme ile ilgili ayrıntılar öğrenciler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle bu sene karneler dijital ortam üzerinden erişime açıldı. Peki E-Okul takdir, teşekkür belgesi ve karneye nereden bakılır? İşte e okul karne notları bakma ekranı...
e okul karne notları 22 Ocak 2021 tarihinde öğrencilerin erişimine açıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Karneler ise bu sene salgından dolayı elektronik ortamda yer aldı. Öğrenciler takdir-teşekkür belgesi bakma ve karne notları görüntüleme ekranını araştırıyorlar. Peki E-Okul'dan karneye nasıl bakılır?
E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME SAYFASI
Bu yıl karneler E-Okul üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler e-Okul üzerinden karne notları ve belgelerini görüntüleyebiliyor.
E-Okul'a giriş sağlayan öğrenciler sonrasında e-Karne kısmına giriş yapılıyor. Ancak POP-Up engelleyici var ise izin verdikten sonra tekrar e-Karne alanına girmeniz gerekiyor.