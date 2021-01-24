e okul karne notları bakma ekranı: E-Okul takdir, teşekkür, karneye nereden bakılır?

e okul karne notları 22 Ocak 2021 tarihinde öğrencilerin erişimine açıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Karneler ise bu sene salgından dolayı elektronik ortamda yer aldı. Öğrenciler takdir-teşekkür belgesi bakma ve karne notları görüntüleme ekranını araştırıyorlar. Peki E-Okul'dan karneye nasıl bakılır?

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME SAYFASI

Bu yıl karneler E-Okul üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler e-Okul üzerinden karne notları ve belgelerini görüntüleyebiliyor.

E-Okul'a giriş sağlayan öğrenciler sonrasında e-Karne kısmına giriş yapılıyor. Ancak POP-Up engelleyici var ise izin verdikten sonra tekrar e-Karne alanına girmeniz gerekiyor.

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