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06.02.2021 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

E-sigara Kovid riskini 5 kat artırıyor!

Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, toplumda daha az zararlı olduğu konusunda yanlış bir kanı oluşan elektronik sigaraların (e-sigara) Kovid-19 riskini 5 kat artırdığına dikkat çekti.

E-sigara Kovid riskini 5 kat artırıyor!

ABD’de 13-24 yaş arası gençlerde yapılan çalışmanın e-sigara kullananlarda Kovid-19’a yakalanma riskini 5 kat artırdığına işaret ettiğini vurgulayan Doç. Sevim, “Bu kimyasal maddeler arasında sağlık zararları çok iyi bilinen ağır metaller, tütün bitkisine spesifik nitrozaminler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, formaldehidler, propilen glikol, etilen glikol ve özellikle gençlerin ilgisini çekmek üzere eklenen aromalar yer alıyor” dedi. Sigara içen kişilerin hava yollarındaki savunma mekanizmalarının bozulduğunu ve bağışıklık sisteminin zayıfladığını kaydeden Doç. Dr. Sevim, “Sigara içenlerde, ağız ve hava yollarında reseptör düzeyinin yüksek olması da hastalığa yakalanmayı kolaylaştırıyor ve daha ağır geçmesine neden oluyor” uyarısında bulundu.

E-sigara Kovid riskini 5 kat artırıyor

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Kovid-19 enfeksiyonunun yaşamı tehdit ettiği bu süreçte sigarayı bırakmanın hem Kovid’den korunmada hem de sağlıklı bir yaşama adım atmada çok önemli bir adım olacağını belirten Doç. Sevim, “Bu dönemde aileler evde daha uzun süre birlikte oldukları için evde pasif içicilik de arttı. Çocuklar ve gençler örnek aldıkları ebeveynlerini daha kolaylıkla sigara içerken görüyor. Bu nedenlerle özellikle pandemi döneminde sigara ve tütün ürünlerinin zararları, hastalığın seyri üzerine etkileri, tütünden kurtulmanın önemi anlatılıp, kişilerin sigarayı bırakma konusunda teşvik edilmesi çok önemlidir” diye konuştu.

 

 

 

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