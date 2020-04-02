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02.04.2020 - 23:12 |

EBA öğrenci giriş ekranı nasıl açılır? EBA şifresi nasıl alınır, şifremi unuttum!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında hükümet önlem için okulları 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil etmişti. 23 Mart'tan sonra ise öğrenciler EBA üzerinden uzaktan eğitim almaya başladılar. EBA ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise EBA şifresi nasıl alınır sorusunun yanıtı. İşte ayrıntılar..

EBA öğrenci giriş ekranı nasıl açılır? EBA şifresi nasıl alınır, şifremi unuttum!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitim başladı. İlk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Bugün gün boyu ise EBA öğrenci giriş ile eba.gov.tr EBA şifresi alma konuları gündem oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA GİRİŞİ İÇİN DETAYLAR

EBA'ya masaüstü veya mobilden girip menüyü tıklayın.

Karşınıza çıkan seçeneklerden "Öğrenci Girişi" kısmını işaretleyin.

"EBA Hesabı Oluştur" linkini seçin.

Bilgilerinizi girin

Açılan panalde şifrenizi oluşturun.

Artık giriş yapabilirsiniz.

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla. TC Kimlik Numaranı gir. Bir doğrulama yöntemi seç. e-Postayı seçtiysen: Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin). e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas. Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla. Cep telefonunu seçtiysen: Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin). Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas. Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

 

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