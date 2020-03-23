EBA şifresi nasıl alınıyor? 2020 EBA giriş ve hesap oluşturma işlemi nasıl yapılıyor? Online uzaktan eğitim bugün başlıyor

EBA giriş ve hesap oluşturma işlemleri öğrenci ve veliler tarafından sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. 23 Mart tarihinden itibaren ise uzaktan ve online eğitime geçilecek. Öğrenci ve velilerin bu konuda birçok kaygısı bulunuyor. Peki EBA giriş ve hesap oluşturma işlemleri nasıl yapılır? Uzaktan ve online eğitim hakkında açıklama ne zaman yapılacak?

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/student.jsp adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

Hafta başından itibaren öğrenci ve velilere EBA üzerinden online ve uzaktan eğitim konusunda bilgilendirmeler yapılacak

UZAKTAN ONLİNE EĞİTİM EBA ÜZERİNDEN Mİ YAPILACAK?

23 Mart tarihinde başlayacak olan uzaktan eğitim konusunda tüm bilgiler Eba.gov.tr adresi üzerinden öğrenci ve veliler ile paylaşılacak

EBA Akademik Destek'in özel okullara açılması konusuna bakılacak

Özel okula giden öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) dahil olup olmadıkları sorusu üzerine Selçuk, EBA Akademik Destek Programı'na özel okuldaki sadece 11-12. sınıfların dahil olmadığını, diğer sınıfların tamamının buradan eğitim alabileceklerini belirterek, "O konuyla ilgili de ne yapabiliriz bir bakalım." diye konuştu.

Selçuk, özel eğitim kurumlarına ilişkin bir başka soruya da "Tüm toplumun bir şekilde hareketliliğini azaltmak ve hastalığın yayılımını engellemek için bu tür bir çalışma tedbir listesi hazırlandı. Her bir çocuğumuzun korunması bizim için çok önemli bir vazife, onlar da bu işin içinde." yanıtını verdi.

Öğretmenler ara tatilde okula gitmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil süresince öğretmenlerin okula gidip gitmeyecekleri sorusu üzerine, olağan uygulamada okul tatilken öğretmenlerin okullarda bulunduklarını hatırlattı. Selçuk, "Ancak bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz, onların da evlerinde olmasını bekliyoruz ve acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz." diye konuştu.

"Yarım gün ya da tam gün izlenebilecek içerikler var"

Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim için yeni bir kanal mı olacak, mevcut kanallar üzerinden mi yapılacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Uzaktan eğitim, mevcut kanallar üzerinden değil, yeni birkaç kanal üzerinden olacak, öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre planlanmış bir çizelgeye uyacağı, bu çizelge doğrultusunda derslerini belirlenen saatlerde izleyebileceği birkaç kanaldan söz ediyoruz. Bu konu, mevcut kanalların içine araya sıkıştırılmış bir ders olarak değil, 24 saatlik, yarım günlük ya da sınıf seviyelerine göre belirli programları yapılmış bir plan dahilinde."

Bununla ilgili çok ayrıntılı teknik bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyleyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Ama uzaktan öğretim ne demek? Bunun yanıtını paylaşabilmek için söylüyorum, örneğin ilkokul öğrencilerimiz, bu bahsettiğim televizyon kanallarından Eğitim Bilişim Ağı'ndan yararlanacaklar. Birtakım canlı anlatımlar var, bazı video kütüphanelerinden seçilmiş videolar var. Yarım gün ya da tam gün izlenebilecek içerikler var. Bizim bütün içeriklerimiz senkron ya da asenkron olarak düzenlenmiş vaziyette. Ortaokula ya da liseye geçtiğimizde hangi platformda izleyecekleri, televizyon kanalları mı, internet mobil cihazları mı vesaire, bunlarla ilgili bu çizelgede hepsi içerikleriyle beraber var. 7/24 mü yarım gün mü? Nasıl değişiyor ona göre listeler var. Senkron mu asenkron mu? Bunu da burada tanımlıyoruz, ayrıntısını paylaşacağız."

"Uzaktan eğitimde öğretmenleri tarafından denetim mekanizması olacak mı?" sorusuna Selçuk, "Bunlar, çok teknik ayrıntı. Çalıştık ödevimizi. Burada önemli olan denetim değil, önemli olan öğrenme." yanıtını verdi.

Selçuk, "Ücretli öğretmenler girdikleri ders saatlerine göre maaş alıyorlar. Bu durumda nasıl maaş alacaklar? Bir yardım mı olacak?" sorusunu yanıtlarken, bu konuların bürokratik ayrıntılar olduğunu belirterek, hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemlerin alınacağını bildirdi.

Bir başka soruya karşılık da Ziya Selçuk, pazar günü öğretmenler için ÖSYM tarafından yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına ilişkin sürecin büyük ölçüde tamamlandığı için iptalinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Özellikle memur velilere bir idari izin verilmesi konusu toplantıda konuşuldu mu?" sorusu üzerine, "Şu anda o tür bir açıklama yok." ifadesini kullandı.