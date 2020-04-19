Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan olan oğlu Pars lenfoma hastalığına yenik düştü. Haber Tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isim büyük acı çekerken bu kahreden haber sonrası 'Ebru Şallı kimdir? Kaç çocuğu var?' soruları sorulmaya başlandı.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı (d. 15 Ocak 1977, İzmir), Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır.Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars adında oğulları olmuştur. Oğlu Pars, 17 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir.

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı. Daha sonra tv8 ekranında Ebru'nun Mutfağı adlı bir program sundu.