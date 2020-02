Ebru Şancı kimdir, kaç yaşında? Ebru Şancı aslen nereli?

Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa Programına konuk olan Ebru Şancı, magazin gündemi ve hayatına dair samimi açıklamalarda bulunuyor. Ekrana gelen sevilen sabah programını takip eden izleyiciler Ebru Şancı kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt arıyor. Peki Ebru Şancı kimdir?

EBRU ŞANCI KİMDİR?

16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında[hangileri?] tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümleriyle tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı.

Çekimler ve Defileler

FHM magazin (Aralık 5, 2011) izle

Ramazo Roma (Fashion Show Istanbul)

Bruno Silva Photography (9 Eylül, 2012)

Oyuncu olarak yer aldığı diziler

Yağmurdan Kaçarken (2013)