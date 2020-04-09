Eczacılar: Günah keçisi olduk | Maske belirsizliği

Eczacılar ise ‘fahiş fiyat’ meselesinden dolayı haksız eleştirilere uğradıklarını belirterek, sıkıntılı günlerden geçtiklerini söylüyorlar.



‘Yıprandık’



* Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak artan maske fiyatlarının maske üreticileri, özellikle de ihracatçıların kazanç hırsından kaynaklandığını belirterek, “Eczanelerde maske satışları durduruldu. Vatandaş ücretsiz maskeyi nasıl temin edeceğini bize danışıyor. Maskelerin marketlerde bedava dağıtılacağı ifade edildi ancak ne zaman dağıtılacağı belirsiz. Konu bir an önce netliğe kavuşmalı. Süreçte çok yıprandık, günah keçisi olduk” dedi.



‘Kaos oldu’



İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu maske satışlarının durdurulduğu bilgisini paylaşarak, “Meslektaşlarımız ellerindeki ürünleri, üretici firmalara teslim edecek. İstanbul’da yüksek maske fiyatı ve faturasız ürün satışı nedeniyle 60 eczacıya ceza kesildi. Maskelerin bedava dağıtılacağı açıklandı ancak henüz nasıl temin edileceği belli değil. Pazartesi ve salı günleri çok ciddi kaos yaşadık” diye konuştu.



Birçok eczaneye ceza



Eczanelerde maske satışına yasak gelene kadar, kentte tek fiyat uygulaması kararına imza atan Kütahya Eczacılar Odası Başkanı Süleyman Cahit Ceylan da birçok eczacıya süreç içinde 10 bin 470 lira para cezası kesildiğine değinerek, “Üreticiler, AB standartlarında üretilen maskelerde bulunan meltblown kumaş fiyatının 10’a katlandığını söyleyerek kendilerini savunuyor. Meltblown kumaş içermeyen hiçbir maskenin koruyucu özelliği bulunmadığı, hammaddenin zamlandığı iddia ediliyor” dedi.



Maskedeki ibareler ne anlama geliyor?



Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Serkan Demir maskelerin özellikleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “N95 Amerikan hava filtreleme standardı, FFP ise Avrupa versiyonudur. Bu standartlar maskenin ne kadar küçük partikülleri süzebildiğini ifade eder. N95’in süzme kapasitesi yüzde 95, N97’nin süzme kapasitesi yüzde 97, N100’ün süzme kapasitesi yüzde 99.97’dir. N harfi ‘yağa dayanıksız’, R ‘yağa kısmen dirençli’, P ise ‘güçlü yağ direncine sahip’ demektir. Örneğin P95 kodlu maske, yağ dayanıklılığını ve yüzde 95 süzme kapasitesi olduğunu ifade eder.”



Süzme kapasitesi



“Avrupa standartlarına bakacak olursak: FFP1 maskeler yüzde 80, FFP2 maskeler yüzde 94, FFP3 maskeler yüzde 99.95 en az süzme kapasitesine sahip. N95’in en yakın muadili FFP2, N100’ün muadili ise FFP3’tür. EN 149-2001 ise yeni standarttır. ‘D:’ maskenin dolomit testini geçtiğini belirtir. ‘R:’ yeniden kullanılabilir, ‘NR:’ tek kullanımlık demektir. ‘V’ maskede valf olduğunu, DV ise valfli ve dolomit testini geçtiğini tanımlar.”