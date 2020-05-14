2020 Eczacılar Günü mesajları ve sözleri | 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlama mesajları

Eczacılar Günü kutlama mesajları ile kızınızın veya oğlunuzun veya yakın arkadaşınızın mesleki anlamda çok özel bir yere sahip olan bu özel gününü kutlama mesajları ile dile getirebilir onların yüzünde tebessüm olabilirsiniz. Corona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarının önemli olduğu şu günlerde sevdiklerimizin bu özel günlerinde yanlarında olup onlara sarılamasakta en güzel Eczacılar Günü kutlama mesajları ile onların bu özel gününü kutlayabiliriz. İşte 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları...

2020 ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI

Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…

Bilimsel eczacılığın akademik kuruluşunun yıl dönümünde tüm eczacıların ‘’ Eczacılık Bayramını ‘’ kutlar , meslek yaşamlarında başarılar dilerim.

Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyoruz.

14 Mayıs’ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.

Vatandaşların sağlık sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yardımcı olmak için çalışan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun.

Eczacılar sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkasıdır. Tüm Eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

14 Mayıs Eczacılık Günü’nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim.

Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların “eczacılık günü” nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Gelecek 14 Mayısların, insanlığa mesleğinize güzel günler getirmesi dileklerimle Eczacılık Gününüzü kutluyorum.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.