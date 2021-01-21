Eczacılar için aşı zamanı

Türkiye’de “Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi” kapsamında, 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama süreci, engelli bakımevi ve huzurevlerinde kalan vatandaşlar, bu kuruluşlarda çalışan personellerle devam ediyor. Ülke genelinde Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac ile aşılanan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısı bilgilendirme platformunda anlık olarak paylaşılıyor. Bakanlık verilerine göre, aşılamada ilk doz uygulananların sayısı 1 milyon 53 bin 267’ye ulaştı.

Sıra eczacılarda

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına en geç bugün itibarıyla başlanacağını açıkladı. TEB’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Birliğimiz tarafından iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanlarımız, hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız, Bölge Eczacı Odası, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz, eczacılık fakültelerimizin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemlerinin bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın (bugün) itibarıyla başlanacağı ve 15 gün boyunca Kovid-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır.”