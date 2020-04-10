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10.04.2020 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

Eczacılar: Mağdur edildik

Fahiş fiyat meselesi sonrasında eczanelere maske satış yasağı gelirken, ülke genelinde birçok eczacıya son bir haftada 10 bin 470 liralık ceza kesildi. Eczacılar, ısrarla  ‘fahiş fiyat’ meselesinin üreticilerden kaynaklandığını belirtirken, denetlemelerde olumsuzluk olmadığını gösteren teftiş raporlarına rağmen ceza kesilip, ifşa edilenler ise duruma isyan etti.

Eczacılar: Mağdur edildik
MERT İNAN İstanbul

Samsun’daki Sema Eczanesi’nin sahibi Semanur Şahin: “Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında ‘fahiş fiyata maske satan eczacılar’ şeklinde bir liste yayınlandı. Listede bizim de adımız var. Oysa  11 Mart’ta  görevliler gelip denetim yaptı. Maskelerin geliş ve satış fiyatlarını gösterdik. Yetkililer faturalarımızı inceleyip sorun olmadığını gösteren raporu yazdılar. Buna rağmen haksız yere ifşa edilip, para cezası kesildiğini gördüm. İtibar kaybettik, yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.”

‘Nedeni üreticiler’

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: “Devletin ücretsiz maske dağıtması son derece olumlu ve doğru bir yaklaşım. Vatandaş, maskeyi bizim üretip sattığımızı sanıyor. Oysa ki, fahiş fiyatın nedeni üreticiler.” 

‘Yargıya gidecekler’

Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “Maske fiyatlarının nedeni üreticiler. Eczacılar haksız  suçlandı. Birçok eczacı fatura göstermesine rağmen ceza aldı. Haksız yere ceza kesilen eczacıların yargıya gideceğini duydum.”

 

 

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