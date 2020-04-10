Eczacılar: Mağdur edildik

Samsun’daki Sema Eczanesi’nin sahibi Semanur Şahin: “Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında ‘fahiş fiyata maske satan eczacılar’ şeklinde bir liste yayınlandı. Listede bizim de adımız var. Oysa 11 Mart’ta görevliler gelip denetim yaptı. Maskelerin geliş ve satış fiyatlarını gösterdik. Yetkililer faturalarımızı inceleyip sorun olmadığını gösteren raporu yazdılar. Buna rağmen haksız yere ifşa edilip, para cezası kesildiğini gördüm. İtibar kaybettik, yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.”

‘Nedeni üreticiler’

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: “Devletin ücretsiz maske dağıtması son derece olumlu ve doğru bir yaklaşım. Vatandaş, maskeyi bizim üretip sattığımızı sanıyor. Oysa ki, fahiş fiyatın nedeni üreticiler.”

‘Yargıya gidecekler’

Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tayfun Uzbay: “Maske fiyatlarının nedeni üreticiler. Eczacılar haksız suçlandı. Birçok eczacı fatura göstermesine rağmen ceza aldı. Haksız yere ceza kesilen eczacıların yargıya gideceğini duydum.”