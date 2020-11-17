EDHO dizisine katılan Onur Şan kimdir? Onur Şan nereli, kaç yaşında?

Onur Şan, bir dönem Akasya Durağı dizisindeki performansıyla dikkatleri çeken türkücü, Zeytin Dalı adlı dizide de rol aldı. Seda sayan ile yaptığı evlilikle magazin gündemine gelen Şan, Yolcular Türkü Nağme adlı ilk albümüyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da türküler seslendiren Onur Şan kim?

ONUR ŞAN KİMDİR?

Başarılı sanatçı, 24 Temmuz 1981 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Halide Edip Adıvar ortaokulu ardından, İTÜ Konservatuvar Şan bölümünü tamamladı. Müziğe, 8 yaşında bağlama ile başladı. Onur Şan, Milliyet Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu, Liseler Arası THM Ses yarışmasında, gösterdiği performansla birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge birincisi, ardından Türkiye ikincisi seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasında TRT İstanbul Radyosunda akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı. Ayrıca 1998 yılında İtalya ve Fransa da düzenlenen folklor festivaline katıldı.

"Yolcular Türkü Nağme" adlı grup albümü ile ilk kez sahneye çıktı. Ardından "Aşkın Mavisi" ve son olarak da "Dağlarına Kar Olurum Yar" adlı albümüyle, müzik yaşamına devam eden Onur Şan, TRT ekranların da yayınlanan "Halkalı Şeker" ve "Anadolu'nun Sesi" programını sundu. TRT ekranlarında yayınlanan, "Zeytin Dalı" dizisinde rol aldı. İkinci oyunculuk deneyimini, Kanal D ekranlarında yayınlanan, "Yaşanmış Şehir Hikayeleri" adlı diziyle elde etti. Pana filmin "Ayrılık" dizisinde oynadı.

Onur şan, Seda Sayan ile 2 yıl sürecek bir evlilik gerçekleştirdi. Sonrasında 2015 yılından itibaren de Büşra Aköz ile evlidir.