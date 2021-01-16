Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden "hastanede rüşvet" iddiasına ilişkin açıklama

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün ulusal basında çıkan 'Meriç Devlet Hastanesinde rüşvet iddiası' haberinde ileri sürülen iddialarla ilgili, İl Sağlık Müdürlüğümüzce geçen yıl 17 Aralık'ta başlatılmış ve halen yürütülmekte olan bir soruşturma mevcut olup, tahkikat neticesine göre gereken işlemler tesis edilecektir."
Vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılığa operasyon! Kod adı: Siliciİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ''Silici" kod adlı operasyon gerçekleştirildi.