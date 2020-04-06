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06.04.2020 - 15:11 | | DHA

Edirne'de 13 yaşındaki çocuk belinde tabancayla yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik denetim yapan polis, 13 yaşındaki D.K.'yi ruhsatsız tabanca ile yakaladı. Tabancaya el konulurken çocuk, halasına teslim edildi.

Edirne'de 13 yaşındaki çocuk belinde tabancayla yakalandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik Yenimescit Mahallesi'nde denetim yaptı.

Denetim sırasında polis ekipleri, D.K. adlı 13 yaşındaki çocuğun sokakta belinde tabancayla gezdiğini fark etti. Şarjör ve mermi bulunmayan ruhsatsız tabancaya el konulurken D.K., emniyete götürüldü. '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ile sokağa çıkma yasağına uymadığı için ceza uygulanan D.K., halası A.G.'ye teslim edildi.

Başlatılan soruşturma devam ediyor.

Taksiyle giremedi, yürümek zorunda kaldıCorona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışın yasaklandığı İstanbul'a köy yollarını kullanarak girmeye çalışanlar jandarma engeline takıldı. Kontroller sırasında Kocaeli plakalı taksiyle İstanbul'daki evine gitmek isteyen bir kişi yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.
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