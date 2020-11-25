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25.11.2020 - 19:42 | | AA

Edirne'de 36 saat su kesintisi yaşanacak

Edirne'de korkulan oldu. Mevsim normallerinin altında gerçekleşen yağışlar sebebiyle, Edirne şehir merkezinin tamamında 36 saat süreyle su kesintisi yaşanacak

Edirne'de 36 saat su kesintisi yaşanacak

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, kente su sağlayan Kayalıköy Barajı’nda aşırı kuraklık sebebiyle aktif doluluk oranının yüzde 3 seviyesine indiği belirtildi.

Açıklamada, Kayalıköy Barajı’ndan su alınamayacağı için içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajı’ndan sağlanacağı, Süloğlu isale hattının Kayalıköy isale hattına Küküler Köyü mevkisinde bağlantı çalışması sebebiyle kesinti yaşanacağı duyuruldu.

Kesintiye karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne merkez içme suyu ihtiyacını karşıladığımız Kayalıköy Barajı’nda aşırı kuraklık sebebiyle aktif doluluk oranı yüzde 3 seviyesine inmiştir. Bu sebeple DSİ Bölge Müdürlüğünce baraj su alma yapısındaki vananın kapatılacağı Belediyemize bildirilmiştir. Kayalıköy Barajı’ndan su alınamayacağı için içme suyu ihtiyacı Süloğlu Barajı’ndan sağlanacaktır.

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajı’ndan sağlanabilmesi için Süloğlu isale hattının Kayalıköy isale hattına Küküler Köyü mevkiinde bağlantısı yapılacak olup şehir merkezine su iletimi bağlantı işlemleri tamamlandıktan sonra sağlanacaktır. Bu sebeple 26 Kasım Perşembe günü 13.00’ten itibaren azami 36 saat süre ile şehir merkezine su verilemeyecektir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Aile Bakanlığından şiddetle mücadeleye dikkat çeken kamu spotuAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, televizyon dizilerindeki karakterlerin kadına yönelik şiddete dikkati çektiği kamu spotu hazırlayarak, "Şiddet de virüs gibi bulaşır. Gelin sevgi ve merhamet aşımız olsun. Hep birlikte mücadele ederek şiddet zincirini kıralım." mesajını paylaştı.
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