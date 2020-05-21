Edirne’de 4 kişi okey oynarken basıldı!

Keşan'da bir süre önce bir çay ocağına yapılan kontrollerde içinde kumar oynatıldığı tespit edilmişti. Adli işlem başlatılan ve aynı zamanda ruhsatı da bulunmayan iş yerini kapatmak ve mühürlemek üzere bir kez daha giden zabıta ve polis ekipleri ilginç bir manzara ile karşılaştı.
Kumar oynatıldığı için kapatılmak istenen çay ocağını mühürlemeye giden ekipler, mekanın içinde 4 kişiyi bir masa etrafında okey oynarken buldu.
Bahse konu mekanda sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde okey oynayan 4 kişiye toplam 12 bin 732 lira para cezası kesilirken, iş yeri sahibi A.Ş. nezaretinde mühürlendi.
Sol bacağını kaybeden küçük Özge de ilk kez sokağa çıktıAntalya’da babasının 150 TL’ye yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenen 7 yaşındaki Özge Yıldırım, korona virüs kapsamında izin verilen 0-14 yaş aralığındaki çocuklara verilen serbestlikle ilk kez sokağa çıktı. Salgın süresinde egzersiz yapamadığı için yürümesinde gerileme olan ve bugün parkta oynayıp yürüyen küçük Özge, denizi de babasının kucağında izledi.