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11.08.2020 - 09:15 | | AA

Edirne'de DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları araştırma ve çalışma sonrası kent merkezinde DHKP-C üyesi şüphelisi M.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Örgüt üyeliği ve yağma" suçundan tutuklandı.

O avukat tepki çeken görüntünün ardından konuştu: Ne maskesi kardeşim!Özel halk otobüsüne maskesiz binerek taşkınlık çıkaran avukat Eda Esin Özdemir, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, “Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim” ifadelerini kullandı.
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