11.08.2020 - 09:15 | | AA
Edirne'de DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları araştırma ve çalışma sonrası kent merkezinde DHKP-C üyesi şüphelisi M.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Örgüt üyeliği ve yağma" suçundan tutuklandı.
O avukat tepki çeken görüntünün ardından konuştu: Ne maskesi kardeşim!Özel halk otobüsüne maskesiz binerek taşkınlık çıkaran avukat Eda Esin Özdemir, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, “Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim” ifadelerini kullandı.