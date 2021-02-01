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01.02.2021 - 18:19 | | AA

Edirne'de sağanak yağış! Akarsuların debisi yükseldi

Edirne'de sağanak etkili oluyor. Yağmur nedeniyle kentteki birçok alt geçit trafiğe kapatıldı, araçlar su dolu caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Edirne'de sağanak yağış! Akarsuların debisi yükseldi

Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle Güney Çevre Yolu'ndaki bir mermer işletmesini su bastı.

Yağmur nedeniyle kentteki birçok alt geçit trafiğe kapatıldı, araçlar su dolu caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Subaşı ve Oğulpaşa derelerinin debisi arttı

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinden geçen dere yatağından çıkarak taştı. Taşma nedeniyle dere kenarındaki evlerin bahçeleri suyla doldu.

Kent merkezine yakın Oğulpaşa deresinin de su seviyesi kara yolunun üzerine çıktı. Bu nedeniyle Edirne'den Kırklareli'ne ulaşımın sağlandığı D-20 kara yolu trafiğe kapatıldı. Bu istikametteki akış D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Edirnede sağanak yağış Akarsuların debisi yükseldi


Debiler artışa geçti

Yağış, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi de artırdı.

Tunca Nehri debisi, yatağının daraldığı Sarayiçi Adası'nda oldukça yüksek akıyor.

Tunca'nın debisi saniyede 54 metreküp akış olarak ölçüldü. Meriç Nehri'nin debisi ise 350 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın ikindi vaktine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

İpi kopan Türk bayrağını düzelten genç: Canım fedaOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde Mehmet Gezer (18), şiddetli rüzgar nedeniyle ipi kopan Türk bayrağını görünce 4 metre yükseklikteki tentenin demirlerine tırmanıp bayrağı düzeltti. Gezer, "Bu hareketimden dolayı gururluyum. Bayrağımıza canım feda" dedi.
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