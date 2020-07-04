04.07.2020 - 16:39 | | DHA
Edirne’de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Edirne’nin Keşan ilçesinde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan C.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen C.P.'nin Yenimescit Mahallesi Hasır sokak üzerindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kilit poşetler içerisinde satışa hazır 27,62 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 210 TL nakit para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Bakan Soylu DHA görüntülerini paylaşarak uyardı: Kabul edilebilir değil!Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da sosyal mesafeyi hiçe sayıp asker uğurlaması yapan kişilerle ilgili eleştirilerde bulundu. "Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil." diyen Soylu, "Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!' ifadelerini kullandı.