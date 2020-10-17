17.10.2020 - 04:47 | | DHA
Edirnekapı metrobüs durağında yenileme çalışması
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısı 00:00'dan Pazartesi sabah saat 05:00'e kadar Edirnekapı metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikametinin kapatılacağı duyuruldu.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Edirnekapı metrobüs durağında Söğütlüçeşme istikametinde yenileme çalışması yapılacağını duyurdu. Buna göre 16 Ekim Cuma 00:00'dan 19 Ekim Pazartesi saat 05:00'e kadar metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti kapatılacak. İETT, bu yönü kullanacak vatandaşları bir önceki veya bir sonraki istasyonları kullanmaları konusunda uyardı.