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17.10.2020 - 04:47 | | DHA

Edirnekapı metrobüs durağında yenileme çalışması

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısı 00:00'dan Pazartesi sabah saat 05:00'e kadar Edirnekapı metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikametinin kapatılacağı duyuruldu.

Edirnekapı metrobüs durağında yenileme çalışması

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Edirnekapı metrobüs durağında Söğütlüçeşme istikametinde yenileme çalışması yapılacağını duyurdu. Buna göre 16 Ekim Cuma 00:00'dan 19 Ekim Pazartesi saat 05:00'e kadar metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti kapatılacak. İETT, bu yönü kullanacak vatandaşları bir önceki veya bir sonraki istasyonları kullanmaları konusunda uyardı. 

Edirnekapı metrobüs durağında yenileme çalışması

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