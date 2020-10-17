Edirnekapı metrobüs durağında yenileme çalışması

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Edirnekapı metrobüs durağında Söğütlüçeşme istikametinde yenileme çalışması yapılacağını duyurdu. Buna göre 16 Ekim Cuma 00:00'dan 19 Ekim Pazartesi saat 05:00'e kadar metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti kapatılacak. İETT, bu yönü kullanacak vatandaşları bir önceki veya bir sonraki istasyonları kullanmaları konusunda uyardı.