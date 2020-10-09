Edremit’te kafes avcıları jandarmaya takıldı

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte kaçak keklik avlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 19 Kınalı Keklik ve kafeslere el konulurken, 3 şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmalarından dolayı Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür teşekkürler ettiler.
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.