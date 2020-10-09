MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Edremit’te kafes avcıları jandarmaya takıldı
ABONE OL
09.10.2020 - 16:02 | | İHA

Edremit’te kafes avcıları jandarmaya takıldı

Van merkez Edremit ilçesinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye tutanak tutulurken, avlanılan 19 kekliğe el konuldu.

Edremit’te kafes avcıları jandarmaya takıldı

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte kaçak keklik avlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 19 Kınalı Keklik ve kafeslere el konulurken, 3 şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmalarından dolayı Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür teşekkürler ettiler.

Edremit’te kafes avcıları jandarmaya takıldı

Edremit’te kafes avcıları jandarmaya takıldı

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Sahte içki felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Sahte içki felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Sıradaki Haber