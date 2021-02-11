Efecan Şenolsun kimdir? Efecan Şenolsun kaç yaşında, nereli? İşte, dizileri..

Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde dünyaya geldi. Lise'de ikinci siniftayken oyuncu olma hayaliyle İstanbul’a gitti. Ajansdan verdikleri metni oynadı ve işe girdi. Babasının isteği üzerine İzmir’e dönüp liseyi tamamladı. Sonra Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra ‘Güneşi Beklerken’de oynadı. ‘Bu Şehir Senindir’ isimli kısa filmle festivallerden ödül aldı. ‘Kocan Kadar Konuş’ta da konuk oyuncuydu. Kız kardeşi Melisa Şenolsun'da kendisi gibi oyuncudur. Oyunculuğu ve müziği tutku yapmış sporcu kimliği ile bilinen Efecan Şenolsun, aynı zamanda profesyonel boksördür.

Hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

Çarpışma (Yakup)

Yaşamayanlar (Sercan)

Hayat Sırları (Hakan)

Nadide Hayat (Cem)

Paramparça 3. Sezon

Güneşi Beklerken (Can)

Kocan Kadar Konuş (Murat)