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11.02.2021 - 18:32 |

Efecan Şenolsun kimdir? Efecan Şenolsun kaç yaşında, nereli? İşte, dizileri..

Rol arkadaşı Elit İşcan'a karşı "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesi ile hakkında 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Efecan Şenolsun'un yargılanmasında karar çıktı. Bu haber üzerine Efecan Şenolsun'un kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Efecan Şenolsun hakkında merak edilen bilgiler...

Efecan Şenolsun kimdir? Efecan Şenolsun kaç yaşında, nereli? İşte, dizileri..

 Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde dünyaya geldi. Lise'de ikinci siniftayken oyuncu olma hayaliyle İstanbul’a gitti. Ajansdan verdikleri metni oynadı ve işe girdi. Babasının isteği üzerine İzmir’e dönüp liseyi tamamladı. Sonra Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra ‘Güneşi Beklerken’de oynadı. ‘Bu Şehir Senindir’ isimli kısa filmle festivallerden ödül aldı. ‘Kocan Kadar Konuş’ta da konuk oyuncuydu. Kız kardeşi Melisa Şenolsun'da kendisi gibi oyuncudur. Oyunculuğu ve müziği tutku yapmış sporcu kimliği ile bilinen Efecan Şenolsun, aynı zamanda profesyonel boksördür.

Hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

Çarpışma (Yakup)
Yaşamayanlar (Sercan)
Hayat Sırları (Hakan)
Nadide Hayat (Cem)
Paramparça 3. Sezon
Güneşi Beklerken (Can)
Kocan Kadar Konuş (Murat)

Akıntıya kapılan minibüsten son anda atladılarBursa'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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