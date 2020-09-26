Efsane Alex’ten Alex bebeğe: Mutlu ol

17 Mart 2012’deki derbide Alex de Souza Galatasaray’a gol atınca sarı-lacivertli taraftar, bir gün oğlu olursa adını Alex koyacağına dair arkadaşlarına söz verdi. Bu golden 7 yıl sonra bir oğlu oldu. Bebek, 14 Nisan 2019’daki Fenerbahçe-Galatasaray maçı esnasında dünyaya geldi. Bunun üzerine babası çocuğun kaderinde artık bunun olduğuna kanaat getirerek sözünü tuttu, ismini Alex koydu. Olayı öğrenen Alex de Souza, Brezilya’da ünlü sporcuların kişisel mesajlarını paylaştıkları idolomio platformu üzerinden aileye video görüntüsü ile “Alex Ceylan umarım mutlu ve sağlıklı olursun” dedi.