26.09.2020 - 07:00 | | ONUR DİNÇER
Efsane Alex’ten Alex bebeğe: Mutlu ol
Murat Ceylan isimli Fenerbahçe taraftarı oğluna Alex ismini verirken, ismin konulma hikâyesi ise dikkat çekti.
ONUR DİNÇER
17 Mart 2012’deki derbide Alex de Souza Galatasaray’a gol atınca sarı-lacivertli taraftar, bir gün oğlu olursa adını Alex koyacağına dair arkadaşlarına söz verdi. Bu golden 7 yıl sonra bir oğlu oldu. Bebek, 14 Nisan 2019’daki Fenerbahçe-Galatasaray maçı esnasında dünyaya geldi. Bunun üzerine babası çocuğun kaderinde artık bunun olduğuna kanaat getirerek sözünü tuttu, ismini Alex koydu. Olayı öğrenen Alex de Souza, Brezilya’da ünlü sporcuların kişisel mesajlarını paylaştıkları idolomio platformu üzerinden aileye video görüntüsü ile “Alex Ceylan umarım mutlu ve sağlıklı olursun” dedi.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.