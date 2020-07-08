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08.07.2020 - 09:27 | | İHA

Efsane geri döndü! Bursa'nın 'Çiçek Abbas'ı yollarda

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay (47), satın aldığı aracı "Çiçek Abbas" filmindeki minibüsün benzeri olarak 40 bin lira masrafla modifiye ettirdi.

Efsane geri döndü! Bursa'nın 'Çiçek Abbas'ı yollarda
Efsane geri döndü! Bursa'nın 'Çiçek Abbas'ı yollarda
Efsane geri döndü! Bursa'nın 'Çiçek Abbas'ı yollarda
Efsane geri döndü! Bursa'nın 'Çiçek Abbas'ı yollarda
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Ablay’ın hurda haldeyken satın alıp onardığı minibüs görenlerin ilgisini çekiyor. Ragıp Ablay, yaptığı açıklamada, minibüsü ile ilgili projesinin ticarî olmadığını, sadece gençlik hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Minibüsün gelin arabası olarak düğün ve benzeri törenlerde kullanılabilecek olmasından heyecan duyduğunu belirten Ablay, "Maksadımız eşe dosta yardımcı olabilmek. Arkadaşlara ilginç bir düğün hediyesi de olabilir diye düşünüyorum. Minibüs ilgi görüyor, yollarda bile durdurup fotoğraf çekenler, fotoğraf çektirenler bir hayli fazla" diye konuştu.

Kocaeli'de fabrika yangınıKocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
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