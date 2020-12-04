Ege'de Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında, lastik bottaki bir grubun yardım çağrısı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 25 sığınmacı, kıyıya getirildi.
Dikili ilçesi Bademli açıklarında da Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına bırakılan 2 can salı içindeki 19 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.