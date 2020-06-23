Eğitim uçağı düştü pilotlar kurtuldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) ait yerli eğitim uçağı Hürkuş, dün eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçağın, Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı mahallesi Gıcıgöz mevkisine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık durumları iyi

TUSAŞ’tan yapılan açıklamada, test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği, uçakta bulunan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği, kaza nedeninin yapılacak araştırma sonucunda belli olacağı kaydedildi. Düşen uçağın HÜRKUŞ-B modeli olduğu, pilotların fırlatma koltukları ile uçaktan atladıkları öğrenildi. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile bölgeye giden Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildiğini söyledi. Belediye Başkanı Kaplan da, “Pilotlarımıza geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle kazalar yaşanmaz” dedi.

Teslimat bu yıl başlıyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın temel eğitim uçağı olacak Hürkuş-B’nin seri üretim kapsamındaki ilk uçak teslimatı bu yıl içinde başlayacak. Hava Kuvvetleri, Hürkuş-B’lerden 15’i kesin 40’ı opsiyonlu olmak üzere toplam 55 uçak için sözleşme imzalamıştı.