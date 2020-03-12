Eğitimde tüm seçenekler masada

Okulların tatil olup olmayacağına ilişkin nihai karar, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye’de gerçekleştirilecek dar kapsamlı toplantıda alınacak. MEB, okulların tatil takvimiyle ilgili bütün olasılıkları masaya yatırırken, “ara tatilin öne alınması” senaryosunda okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için uzaktan eğitim ve telafi eğitimi ile ilgili hazırlıkları tüm detaylarıyla planladı.



Edinilen bilgiye göre eğitim süreciyle ilgili planlamalar ayrı bir başlıkta özel olarak kapsamlı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi. Dün MEB merkez binasında “koronavirüse” karşı okullarda uygulanacak tedbirler konusunda Bakan Ziya Selçuk başkanlığında yapılan değerlendirme toplantıları gün boyu sürdü. Okullardaki eğitim sürecinin planlanmasına ilişkin tüm olasılıkların ayrı ayrı simülasyonları yapıldı ve olası senaryolar oluşturuldu.



Uzaktan eğitim planı



Milyonların beklediği okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili nihai kararın ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda alınacağı öğrenildi. MEB, okulların tatil takvimiyle ilgili bütün olasılıkları masaya yatırırken, “ara tatilin öne alınması” senaryosunda okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için uzaktan eğitim ve telafi eğitimi ile ilgili hazırlıkları tüm detaylarıyla planladı. Bu planda, geçen ay tanıtımı yapılan ve öğretmenlerin ders anlatım videolarıyla oluşturulan dijital kütüphanesi ve yapay zekâ altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen Eğitim Bilişim Ağı kritik rol üstlenecek. Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde de depremzede öğrencilerin hizmet aldığı sistemde sadece internet tabanlı bir erişim değil daha yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamaları yapıldı.