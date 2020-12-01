Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin nedeni günümüzde hala bilinmemekle beraber bilinen tek çaresi, erken tanı ile yoğun, sürekli, özel eğitimdir! 1 Aralık Paylaşma Günü’nde Tohum Otizm Vakfı tarafından Senfonico ajansın desteğiyle hayata geçirilecek #PaylaşmaGünü kampanyası ile kurumlar ve bireyler otizmli çocuklara destek olmaya davet edildi. Tohum Otizm Vakfı’nda okuyan otizmli çocukların “Eğitime ulaşmaları paylaştıkça çoğalacak!” vurgusuyla gerçekleşecek kampanyaya TOHUM yazıp 5290’a SMS göndererek destek olabilir, otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayabilirsiniz.

#PaylaşmaGünü, hayırseverliği teşvik etmek ve dünya çapında cömertliği kutlamak için bireylerin, toplulukların ve kuruluşların ortak gücünü kullanan küresel bir bağışçılık günüdür. Uluslararası bir kampanya olan #GivingTuesday’in Türkiye uygulaması olan ve ilk defa 1 Aralık 2020’de düzenlenecek #PaylaşmaGünü’nün tüm birey ve kurumlara birlikte çalışmaları ve bağış yapmaları için ilham verilmesi amaçlanıyor.

Otizmin bilinen tek çaresi, erken tanı ile yoğun, sürekli, özel eğitim!

Otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla ile istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir çocuk ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor. Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi, tek ilacı erken tanı ve sürekli, yoğun, özel eğitimdir. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.

Dayanışma ve beraberliğin her zamankinden çok daha önemli olduğu günler yaşadıklarına vurgu yapan Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, “Eğitim her çocuğun anayasal hakkıdır ama otizmli çocuklar için eğitim haktan da öte tek çaredir. Tüm paydaşlarımıza, 1 Aralık Paylaşma Günü’nde vakfımızda eğitim alan otizmli çocukların eğitim burs fonuna destek olmaya davet ediyoruz. Haydi, siz de TOHUM yazıp 5290’a SMS atarak 10 TL paylaşın… Tohum Otizm Vakfı’nda eğitim alan otizmli çocukların eğitimine destek olun.” dedi.

Tohum Otizm Vakfı Hakkında:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.

Paylaşma Günü Hakkında:

#PaylaşmaGünü hareketi hakkında daha detaylı bilgi için #PaylaşmaGünü web sitesini (www.paylasmagunu.org), Facebook sayfasını (https://www.facebook.com/PaylasmaGunu) ziyaret edebilir veya Twitter'da @PaylasmaGunu hesabını ve #PaylaşmaGünü hashtag’ini takip edebilirsiniz.