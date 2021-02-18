MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Eğlence bu halde bitmişti! Milyonluk ceza geldi
ABONE OL
18.02.2021 - 11:55 | | DHA

Eğlence bu halde bitmişti! Milyonluk ceza geldi

Konya'da pandemi döneminde faaliyet yürüttüğü belirlenen 280 eğlence yerine yönelik 980 bin 270 TL ceza kesildi. Eğlence yerlerine operasyonlarda yakalanan 4 bin 5 kişiye de sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden 4 milyon 135 bin 500 TL ceza yazıldı. Toplamda 5 milyon 115 bin 770 TL ceza uyguladı.

Eğlence bu halde bitmişti! Milyonluk ceza geldi
Konya'da eğlence mekanlarında şok baskın! Çatıda yakalandılar
Konya'da eğlence mekanlarında şok baskın! Çatıda yakalandılar
Konya'da eğlence mekanlarında şok baskın! Çatıda yakalandılar
Haberin Tüm Fotoğrafları

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılının Mart ayında eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanların geçici olarak kapanmasına karar verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de merkeze bağlı ilçelerde açık tutulan eğlence mekanlarına baskın düzenledi. Baskınlarda maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği tespit edildi. Bazı iş yerlerinde polisten kaçmak için çatıya açılan tünel bulunurken, bazılarında ise polisin geldiğini görünce çatıya saklananlar oldu. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında 280 eğlence yerine yönelik 980 bin 270 TL, iş yerlerindeki aralarında kadınların da olduğu 4 bin 5 kişiye de sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri için 4 milyon 135 bin 500 TL olmak üzere toplam 5 milyon 115 bin 770 TL idari para cezası uyguladı.

Ayrıca iş yeri sahipleri hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereği adli işlem uygulandı. 

Eğlence bu halde bitmişti Milyonluk ceza geldi

 Konya’da, eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 40 kişi, polisin geldiğini görünce saklanmaya çalıştığı çatıda bu halde yakalanmıştı.

Eğlence bu halde bitmişti Milyonluk ceza geldi

Çatıda yakalanan bazı kişilerin çatının 'sundurma' diye tabir edilen bölümünün altında, bazılarının da hurda araçların arasında saklandığı görülmüştü.

 

Tavan arasında çürümüş ceset bulundu!Antalya’da, metruk bir iş yerinin tavan arasında büyük bir bölümü çürümüş ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalleli, ölen kişinin kimliğini ve nasıl öldüğünü merak ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Toplu cenaze namazı kılınan mahallede korona karantinası!

Toplu cenaze namazı kılınan mahallede korona karantinası!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

Doğan Cüceloğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

Doğan Cüceloğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet