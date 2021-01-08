08.01.2021 - 13:41 | | DHA
Eğlence mekanına korona denetimi! 13 kişiye ceza yazıldı
İstanbul Beyoğlu’nda kapalı olması gereken bir eğlence mekanında bulunan 13 kişiye toplam 45 bin 97 lira ceza tutanağı düzenledi, iş yeri mühürlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi’nde koronavirüs denetimleri kapsamında bir iş yerinin 6’ncı katında bulunan işletmenin açık olduğunu belirledi.
Buraya giren ekipler, müzik yayını yapıldığını ve içeride sosyal mesafe kuralına da uyulmadan oturulduğunu tespit ederek, 13 kişiye toplam 45 bin 97 lira ceza tutanağı düzenledi.
İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Akaryakıt istasyonu görevlileri alevler içinde kaldı!Kahramanmaraş’ta, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca başlayan yangında istasyonda görevli 2 işçinin kıyafeti tutuştu. İşçilerin kısa sürede tamamen alev alan kıyafetleri yangın tüpüyle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı.