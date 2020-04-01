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01.04.2020 - 17:43 | | AA

EGM'de corona virüs konulu Koordinasyon Toplantısı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında corona virüs konulu koordinasyon toplantısı düzenlendi.

EGM'de corona virüs konulu Koordinasyon Toplantısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yerleşkesindeki toplantıya, genel müdür yardımcıları bizzat katılırken bazı daire başkanlarıyla ve il emniyet müdürleri ise video konferans yöntemiyle dahil oldu.

Toplantının ilk gündem maddesi olan corona virüs salgınının engellenmesi adına teşkilatın yoğun mücadele sergilediğini vurgulayan Aktaş, "Şehirlerin her alanında bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdik." ifadesini kullandı.

Yapılan çalışmaların gerek devletin en üst kademesi gerekse halk tarafından takdirle karşılandığına işaret eden Aktaş "Tüm teşkilat mensubu personelimize bu üstün ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Personelin görev esnasında kendisine dikkat etmesi, sosyal mesafeyi koruması, koruyucu kıyafet ve malzemeleri kullanması gerektiğini belirten Aktaş, "Şehirlerin giriş ve çıkışlarında bütün araçların kontrol edilmesi, vatandaşlara gerekli uyarıların yapılması ve ısı ölçer ile kontrol edilen ve yüksek ateşi çıkan vatandaşların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi konusunu sıkı takip edelim. Fahiş fiyat uygulayan firmalara yönelik denetimleri devam ettirelim. Fırsatçılara imkan vermeyelim." diye konuştu.

Aktaş, ilgili birimlerin, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden salgın konusunda halka yönelik olası provokatif eylemlerine azami dikkati göstermesini, provokatif paylaşım yapanların hızlıca tespit edilmesi için gereken çalışmaların devamlılıkla sürdürmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.
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