Ego Nedir? TDK'ya Göre Egoistlik Ve Egoizm Ne Demektir?

İnsanın yaratılışında bulunan bir duygu olan Ego, kontrol edilmediğinde insanın karakterini bir zalime çevirebilir.

Ego Nedir?

Ego benlik anlamına gelir. Benlik insanın kişiliğinde bulunur. Ancak kontrol edilmezse ortaya çıkar ve sergilediği davranışlar bu ismi alır. Kişi sürekli olarak kendini ortaya koyarsa ve kendi özelliklerini yüceltirse egoist olur.

TDK'ya Göre Egoistlik Ve Egoizm Ne Demektir?

Egosunu kontrol edemeyen insanlara egoist denilir. Bu bazı insanlarda hastalık boyutunda olan bir durumdur. TDK sözlüğünde ise egoist kelimesinin karşılığı kendisinden başkasını düşünmeyendir.

Sadece kendi menfaatini gözeten kimsedir. Sözlükte egoizmde aynı anlamlara gelir. Egoist Fransızca kökenli bir kelimedir.

Egoist olarak tanımlanan bireyler kendini herkesten üstün görürler. Başkalarının onlara saygı göstermesi gerektiğine inanan bu tip insanlar sürekli söze ben diye başlar. Bu duygu egosunu yönetmeyi bilmeyen insanlarda ortaya çıkar. Ego kelimesinden türeyen bu kelimeler, bu duyguya sahip

olan kişileri ya da akımları ifade etmek için kullanılır.