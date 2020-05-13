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13.05.2020 - 17:49 | | DHA

Ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtı!

Adıyaman’da, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü O.Y., kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü O.Y.'nin ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi.

Ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtı!

Olay, öğleden sonra Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik ekipleri, plakası olmayan bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosikletli, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Atatürk Bulvarı'nda durdurulan motosiklet sürücüsü O.Y., gözaltına alındı.

Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

 

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