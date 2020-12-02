MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ehliyetsiz sürücü 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
ABONE OL
02.12.2020 - 13:08 | | İHA

Ehliyetsiz sürücü 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuğa ehliyetsiz kapalı kasa kamyonet sürücüsü çarpıp kaçtı. Çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza bir iş yerine ait kamera tarafından an be an kaydedildi.

Ehliyetsiz sürücü 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Olay, Gaziler Mahallesi 535. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ayşe Kaymak’a sürücüsü tespit edilemeyen kamyonet çarpıp kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma neticesinde çocuğa çarpan aracın 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa A. (39) olduğunu tespit etti. Ekipler, sürücüyü saklandığı yerden yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ehliyetsiz sürücünün 3 yaşındaki Ayşe Kaymak’a çarpıp kaçması, olay yeri yakınındaki bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kurulduTürkiye'nin en doğusunda, en yüksek rakımlı Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Van'ın Gevaş ilçesine kuruldu. Gevaş ilçesinde yaklaşık 2 bin 900 rakımda kurulan 53,2 megavatlık RES ile 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Engelli dostu' profesör hayatını engelli çocuklara adadı!

'Engelli dostu' profesör hayatını engelli çocuklara adadı!

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Tarlada buldu, 100 bin TL'ye satılığa çıkardı

Tarlada buldu, 100 bin TL'ye satılığa çıkardı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet