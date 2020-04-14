Ejderhaya benzettikleri su canlısı şeritli semender çıktı!

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Bilecik Doğa Yaban Hayatı ve Ekoturizm Kulübü üyeleri hafta sonu sosyal mesafeyi korumak şartıyla yaptıkları yürüyüşte ilçeye bağlı Çiftlik Köyünden geçen Dişlik Altı Deresi ejderhaya benzettikleri canlılar buldular. Grup üyeleri yaptıkları araştırma sonrasında bu canlıların kuzey şeritli semender olduğunu öğrendiler.

"BU CANLIYI BİLECİK'TE İLK KEZ GÖRÜNTÜLEDİK"

Bilecik Doğa Yaban Hayatı ve Ekoturizm Üyesi Hakan Ertürk, yaptıkları araştırmaya göre bu tür hayvanların Türkiye'de sadece Bursa, Adana, Mersin ve Hatay civarında yetiştiğini söyleyerek, "Bizler bu canlıyı Bilecik'te ilk kez görüntüledik. Çok üreyen bir hayvan olduğundan bir dişisi 100-300 kadar yumurta suya bırakıyormuş" dedi.

"BU HAYVANLARIN KORUMA ALTINDA OLDUĞUNU BİLİYOR"

Bilecik Doğa Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyesi Mehmet Öztürk ise, suda yaşayan canlıyı ejderhaya benzettiklerini anlatarak, "Doğa yürüyüşü sırasında gezerken ilk etapta ejderhaya benzettiğimiz su canlısı olan su semenderi bulduk. Bu hayvanların koruma altında olduğunu biliyor, bizlerde bu bölgede hayvanların korunması için elimizden geleni yapacağız" dedi.