Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman 2020? Üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Üniversite kayıt tarihleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. 17-23 Eylül tarihleri arasında YKS alınan YKS ek tercih sonuçları bugün erişime açıldı. Şimdi ise üniversite kayıt süreci adayları bekliyorlar. Peki üniversite kayıt tarihleri ne zaman 2020?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2020?

Kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.