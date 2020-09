Ekap Nedir, Ne İçin Kullanılır? Ekap Üyelik, İhale Arama Ve Belge Güncelleme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ekap açılımı ile birlikte elektronik kamu alımları platformu demektir. Ekap kısaca bir ihale takip sistemidir. Hızlı ve güvenilir bir şekilde bu sistem üzerinde yer alan ihaleler an be an takip edilebilmektedir.

Ekap Nedir?

Ekap açılımı ile elektronik kamu alımları platformu anlamındadır. İlanlı ya da ilansız bir şekilde Ekap üzerinden tüm ihaleler takip edilmektedir. Ekap sistemine kayıt olmak için ise herhangi bir ücret istenmemektedir. Ücretsiz bir şekilde kayıt işlemi gerçekleştirilen bir ihale takip sistemidir. Ekap aynı zamanda şartnamelere de ulaşmanızı sağlayan bir elektronik ihale takip sistemidir.

Ekap Ne İçin Kullanılır?

Kamu ihale kurumu için düzenlenen ve kamu kuruluşları tarafından da kullanılan bir elektronik ihale takip sistemi için kullanılmaktadır. Ekap üzerinden bu ihalelerin ilanlı veya ilansız olarak takip edebiliyor ve bu ihalelerin tüm şartnamelerine de aynı şekilde erişebiliyorsunuz. Ekap tamamen güvenlikli ve hızlı bir şekilde ihale takip sistemi amacı ile oluşturulmuş olan bir sistemdir.

Ekap Üyelik, İhale Arama ve Belge Güncelleme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ekap sistemine üye olmak için Ekap internet sitesine giriş yapıyorsunuz. Ardından gerçek veya tüzel kişi kaydı işlemlerinden kendinize uygun olan kaydı gerçekleştiriyorsunuz. Bu ekranda T.C. kimlik ve diğer bilgileri girerek üyelik işleminizi tamamlıyorsunuz. Ekap üzerinden ihale aramak için ana sayfada yer alan ihale işlemleri seçeneğine gelerek ihale arama butonuna tıklayarak buradan tüm ihaleleri arayabilirsiniz.

Ekap üzerinden belge güncellemek için iş deneyim tutar güncelleme seçeneğine tıklıyoruz. Burada ise belgenin türünü seçerek gerekli bilgileri girdikten sonra güncelleme seçeneğine tıklayarak tüm belgelerinizi güncelleyebiliyorsunuz.