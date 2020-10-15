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15.10.2020 - 14:57 | | İHA

Ekipler şaşkına döndü! Her şeyi çalıp evinde zulalamış

Kocaeli’nin Derince ilçesinde girdiği bir marketten çaldığı sigara, gıda ve temizlik malzemelerini evine zulalayan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler şaşkına döndü! Her şeyi çalıp evinde zulalamış

Olay, dün Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan bir markete giren bir şahıs, iş yerinden sigara, gıda ve temizlik malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. İş yerinin soyulduğunu fark eden vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler şaşkına döndü Her şeyi çalıp evinde zulalamış

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde marketi soyan şahsın A.H. olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından şahsın belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahsın evinde yapılan aramalarda çaldığı ürünler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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