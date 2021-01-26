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26.01.2021 - 14:40 | | DHA

Ekipler şaşkına döndü! Odaya sera kurup uyuşturucu yetiştirdi

Tekirdağ’da bir eve düzenlenen operasyonda ekipler odanın içinde kurulan çadırda karşılaştı. Evdeki seranın içerisinde bulunan saksılarda kenevir yetiştiren T.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

Ekipler şaşkına döndü! Odaya sera kurup uyuşturucu yetiştirdi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçenin Reşadiye Mahallesi'nde T.S.'nin evine kurduğu sera sistemi ile uyuşturucu yetiştirdiğini belirledi.

Eve operasyon düzenleyen polis bir odaya uyuşturucu yetiştirmek için kurulan sera, saksı ve poşetlerde yetiştirilmiş halde 7 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde yetiştirilmesi için kullanılan 1 çadır ve kurulumunda kullanılan demir çubuklar, 2 floresan, 3 vantilatör, 1 hava filtresi, 1 reflektör, 4 çeşitli markalarda sıvı bitki gübresi, 1 ısı ölçer, 1 adaptör, 2 elektrik uzatma kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi T.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

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